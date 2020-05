Benatia: “Allegri diceva molte cavolate”

TORINO – L’ex difensore della Juve Medhi Benatia, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una diretta Instagram con Blaise Matuidi, dove ha parlato anche di Max Allegri.

“Non è stato facile, abbiamo avuto i nostri problemi. Io ho lavorato, come te ero uomo squadra. Ricordo quando ti hanno lanciato al Troyes, poi non ti hanno più tolto dalla squadra. Una curva sempre in salita. E ricordo quello che diceva Allegri, che ogni tanto sparava str***ate, ma su di te diceva che ti si capiva dalla faccia”.