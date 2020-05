Benassi: “Rakitic ha detto che pur di giocare è disposto a prendersi il virus? Prima bisogna tornare alla sicurezza, poi si può ricominciare”

TORINO – Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva circa la ripresa della Serie A: “Rakitic ha detto che sarebbe disposto a correre il rischio pur di riprendere a giocare. Sei d’accordo con lui? Sinceramente no. Penso che il calcio possa essere visto come una passione o un lavoro, ma ho sempre messo davanti a tutto la salute. Alla Fiorentina abbiamo avuto la sfortuna di avere qualche caso, anche abbastanza grave, ho saputo quello che hanno vissuto e quindi non vorrei mai mettere a rischio la mia famiglia. Prima bisogna tornare alla sicurezza, poi si può ricominciare”.

