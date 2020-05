Belgio: Martinez prolunga, sarà ct fino ai Mondiali del Qatar

TORINO – (ANSA-AFP) – BRUXELLES, 20 MAG – La federcalcio belga e Roberto Martinez hanno raggiunto un accordo per proseguire il loro rapporto. Il 46enne tecnico spagnolo, in scadenza questa estate, ha firmato un nuovo contratto di due anni e sarà quindi sulla panchina del Belgio per Euro2021, posticipato di un anno a causa della pandemia di Covid-19, e per i Mondiali del 2022 in Qatar. Martinez, che continuerà a ricoprire anche la carica di direttore tecnico, è giunto alla guida del Belgio sulla scia di Euro 2016, imponendo un gioco offensivo e ottenendo, in 43 match ufficiali, 34 vittorie, 6 pareggi e soltanto 3 sconfitte. Ex allenatore di Swansea City, Wigan e Everton, ha condotto il Belgio al bronzo ai Mondiali di Russia 2018. (ANSA-AFP).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<