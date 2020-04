TORINO – L’ex giocatore dell’Inter Evaristo Beccalossi, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una diretta Instagram, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“Conte mi piace: l’ho conosciuto ad inizio carriera da allenatore e si capiva che avrebbe fatto strada. Quest’anno abbiamo posto le basi per il futuro e siamo anche stati in testa. Scudetto? Non si poteva più accettare che la Juventus vincesse il campionato con 15-20 punti di vantaggio”.