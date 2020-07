Bayern ingaggia giovane talento francese Kouassi

TORINO – (ANSA) – Il Bayern Monaco guarda al futuro e oggi ha formalizzato l’ingaggio fino al 2024 del francese Tanguy Kouassi. Il difensore centrale, 18 anni, ha preferito firmare il suo primo contratto da prof con i campioni di Germania invece di restare al Paris SG, club dove è cresciuto. “Secondo noi, è uno dei più grandi talenti d’Europa. La sua posizione preferita è il difensore centrale, ma può giocare anche in altri ruoli. Siamo sicuri che avrà una grande carriera a Monaco e che rafforzerà il nostro team”, ha dichiarato il ds del club bavarese, Hasan Salihamidzic. L’allenatore del Psg, il tedesco Thomas Tuchel, si è detto molto dispiaciuto di aver perso un talento che il club parigino ha allevato fino a portarlo ad esordire in prima squadra ma senza riuscire a convincerlo a firmare un contratto. Kouassi ha fatto una dozzina di presenze in questa stagione al Psg, metà delle quali in campionato 1 ma anche in Champions. (ANSA).

