Bayern: Coutinho operato alla caviglia destra

TORINO – (ANSA) – ROMA, 24 APR – Philippe Coutinho è stato operato alla caviglia destra e non sarà in grado di prendere parte agli allenamenti del Bayern Monaco almeno per le prossime due settimane. Lo ha reso noto lo stesso club bavarese, che dovrà fare a meno del suo brasiliano per la ripartenza della Bundesliga, in programma per il 9 maggio anche se ancora in attesa del via libera del governo. E’ fermo tra i bavaresi anche Corentin Tolisso, operato a metà settimana alla caviglia sinistra e che inizierà ad allenarsi tra circa un mese. Coutinho, arrivato a Monaco lo scorso agosto in prestito dal Barcellona – che lo aveva pagato 120 milioni nel 2018 al Liverpool -, dovrebbe probabilmente tornare in Catalogna a fine stagione anche se ci sarebbero alcune squadre, come il Chelsea, interessate a prelevarlo. Prima dello stop a causa della pandemia, il trequartista ex Inter ha disputato 22 partite in Bundesliga, con otto gol, e altre dieci volte tra Coppe e Champions League. (ANSA).

