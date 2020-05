Barzagli lascia la Juventus: non sarà più nello staff di Sarri

TORINO – Andrea Barzagli ha comunicato alla Juventus il suo addio definitivo dallo staff di Maurizio Sarri. L’ex difensore bianconero aveva il ruolo di aiutare i nuovi difensori ad inserirsi nel campionato italiano (come de Ligt e Demiral) ed era diventato anche un importante uomo di spogliatoio. La comunicazione alla società bianconera è arrivata dall’Umbria, dove l’ex difensore si trova in questa fase di lockdown. Il membro dell’ora definitivamente sciolta BBC, avrebbe detto al club di aver bisogno di una pausa per riflettere circa il suo prossimo futuro.

