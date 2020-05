Baresi: “Il no alla Juventus? Mai pensato di andarmene dal Milan”

TORINO – Franco Baresi, storico ex difensore del Milan, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera svelando i retroscena dietro il rifiuto alla Juventus nel 1982: “Sono cresciuto in questo club, mai pensato ad andarmene. Quella stagione mi fecero capitano. Non so se ero pronto, ma ho imparato strada facendo. La mia scelta è stata ricambiata, diventare capitano è stato un onore enorme”. Sulla ripresa del campionato: “Se gli stadi saranno in sicurezza, credo che sia giusto provare dare un po’ d’allegria. Una speranza in più”.

