Barcellona, Setien: “Vidal ha contratto con noi e ha grandi opzioni di restare”

TORINO – Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa anche del futuro di Arturo Vidal: “Vidal ci stà dando tantissimo: genera entusiasmo ed è sempre disposto a lavorare, a correre, aiutare… È davvero encomiabile. Mi sento fortunato ad avere un calciatore così. Futuro? Vidal ha un contratto con noi (fino al 2021, ndr) e ha grandi opzioni di restare. Non so poi se vorrà farlo, ma io faccio affidamento su tutti quelli che hanno un contratto”.

