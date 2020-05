Barcellona, Setien: “Lautaro grandissimo giocatore. Sullo scambio Pjanic-Arthur posso dire che…”

TORINO – Quique Setien, tecnico del Barcellona, ha rilasciato un’intervista per la Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di marcato e della ripresa della Liga. Di seguito riportiamo le sue risposte.

Parlando di attualità calcistica, le facciamo alcuni nomi. Lautaro Martinez.

“Un calciatore importante, un grandissimo giocatore, e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori, ovvio. Ma in questi tempi senza calcio ogni giorno esce un nome diverso. Si parla anche di Neymar. E sono sicuro che mi chiederà di Fabian Ruiz”.

E le voci di uno scambio Pjanic-Arthur?

“Parlo molto spesso con i miei dirigenti e nessuno mi ha mai detto nulla al proposito. Tra l’altro Arthur ha dichiarato già due volte che vuole restare al Barça e lo capisco perfettamente, al suo posto la penserei come lui: non lascerei una squadra come questa, la possibilità di avere al fianco il miglior giocatore del mondo. E un grande allenatore…”.

Vede possibile spendere 222 milioni per un giocatore come Neymar?

“No. Non penso che ci sia qualcuno che possa spendere tanto. E i piccoli club hanno l’acqua alla gola. Tante società vivevano al limite e al primo scossone serio sono andate in crisi. Il calcio viveva a un ritmo fuori controllo”.

Tra due mesi Messi sarà libero di andarsene, gratis. Un incubo?

“No perché non succederà. Messi e il Barcellona saranno sempre uniti. È così e basta. Leo è al Barça da vent’anni e nessuno potrebbe spiegarsi una situazione di rottura”.

Nonostante alcune turbolenze recenti.

“Certe cose succedono in club tanto grandi, è normale che ci siano conflitti. Ma si risolvono. Nella relazione tra Messi e il Barcellona c’è grande sentimento, qualcosa che va oltre i soldi e gli interessi. Bisogna fare di tutto perché Messi sia fiancheggiato al meglio così che il Barcellona possa continuare a vincere come negli ultimi 15 anni”.

Per questo si parla di Lautaro, magari piace a Leo.

“Bisognerà chiederlo a lui. Scherzi a parte tutti i buoni giocatori possono attirare l’interesse del Barcellona, questo è chiaro. Così come il fatto che per tanti calciatori il fatto di poter giocare con Messi rappresenti un incentivo enorme”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<