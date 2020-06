Barcellona, Griezmann: “Un giorno vorrei giocare nella MLS”

TORINO – Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, ha parlato ai microfoni del Los Angeles Times circa il suo futuro: “Il mio desiderio oltre che l’obiettivo da raggiungere è vincere la Liga e la Champions League con la maglia del Barcellona, penso anche al Mondiale in Qatar e poi un giorno vorrei giocare nella Major League Soccer, non so in quale squadra, ma voglio chiudere la mia carriera negli Stati Uniti in un club che mi dia l’opportunità di lottare per il titolo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<