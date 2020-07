TORINO – L’ex giocatore della Juve Federico Balzaretti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha parlato anche di Maurizio Sarri.

“Sarri ha messo la formazione titolare, al di là di Muratore. Voleva delle risposte che non ci sono state, la Juventus ha fatto fatica in una partita simile a quella contro il Lione per il sistema di gioco che ha usato il Cagliari. Questi automatismi offensivi non sono stati particolarmente fluidi. Semaforo arancio”.