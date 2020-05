Ballotta:”Scudetto possibile per la Lazio, ha già battuto la Juve”

TORINO – L’ex portiere della Lazio Marco Ballotta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de L’Avvenire, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“Prima dello stop la Lazio giocava il miglior calcio e ha battuto la Juventus due volte, in campionato e in Supercoppa italiana. È una squadra che ha trovato la continuità, quindi tutto è possibile. Lotito e Tare? Una bella coppia, gente che sa dove vuole arrivare. Tare è un grande conoscitore del calcio internazionale, fa comprare a poco per rivendere al massimo. Con Lotito la seconda volta, quando sono rientrato alla Lazio nel 2005, non ci siamo lasciati bene. Però gli va dato atto che, nonostante le critiche e le contestazioni pesanti dei tifosi, dopo tutti questi anni ha avuto ragione lui”.