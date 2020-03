Ballardini: “Juve avvataggiata sulla Lazio perchè abituata a vincere”

TORINO – L?ex allenatore Davide Ballardini ha parlato intervistato dai microfoni di Sportitalia.

“Rispetto alla Juventus la Lazio ha un vantaggio ed uno svantaggio: il vantaggio è quello di avere una squadra molto forte, con giocatori di un’identità chiara, ed una società forte. In più non hanno altre partite oltre al campionato, né Coppa Italia né coppe europee. La Juventus, invece, ha tanti impegni, con società e squadra abituati a vincere e puntare alla vittoria ogni anno, mentre la Lazio no. Questo può essere lo svantaggio”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<