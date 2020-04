Aulas: “Aouar? Tenere un giocatore contro la propria volontà non ha senso”. La Juve spera

TORINO – Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato del futuro di Houssem Aouar, giocatore che interessa anche alla Juventus: “Ovviamente, Houssem è uno dei più grandi talenti dell’Olympique Lyonnais. Come ho sempre detto, la decisione dei giocatori è sempre fondamentale perché tenere un giocatore contro la propria volontà non è ragionevole e non è il modo migliore per sfruttare al meglio il loro talento. Houssem per il momento non ha mostrato alcuna volontà di andarsene, quindi nei nostri piani è uno dei giocatori di talento che manterremo e anche parte della squadra del futuro. Ora, oggi tutto è fermo, quindi non abbiamo contatti diretti, ma la nostra volontà con Juni è ovviamente quella di mantenere Houssem anche se le richieste sono importanti”.

