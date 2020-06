Atalanta, Gomez: “Vogliamo ridare gioia a chi ha sofferto in questi mesi”

TORINO – Il “Papu” Gomez, attaccante dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport circa la ripresa della Serie A: “Vogliamo ridare gioia a chi ha sofferto in questi mesi non possiamo restituire morti, cancellare dolori: solo dare un po’ di allegria, fare pensare ad altro per qualche ora. Anche Bergamo mangia calcio, respira calcio, vive di calcio. Senza dimenticare. Se mi avessero chiesto due mesi di ricominciare, sarei stato contrario. Oggi che la sicurezza è aumentata, che questo virus sembra meno aggressivo, dico che sono favorevole. La Serie A è un’industria che muove milioni nel Paese: c’è tanta gente che ha bisogno del calcio per vivere, non solo i calciatori”.

