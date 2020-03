TORINO – L’attaccante dell’Atalanta, Papu Gomez, ha parlato tramite una sua diretta Instagram della Serie A e della corsa scudetto: “Probabilmente se non perdevamo qualche punto stupido potevamo avere 5 o 6 punti in più ed essere più vicini allo Scudetto. Mancano ancora 12 o 13 giornate. Per quello che facciamo non sarebbe una follia pensare allo Scudetto”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<