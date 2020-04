Asprilla: “Se Kulusevski costa così tanto, allora io ne valevo 300. Per lo scudetto punto sulla Lazio”

TORINO – L’ex giocatore, Tino Asprilla, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sulla situazione della Juventus in Serie A: “Negli ultimi anni abbiamo assistito al dominio assoluto della Juventus, la situazione era diventata noiosa. E pure in Colombia, onestamente, si stava perdendo un po’ di interesse verso l’Italia. Quest’anno era tutto diverso: se si dovesse riprendere, punterei sulla Lazio. Meriterebbe lo scudetto. Kulusevsi vale 44 milioni? Bel talento, ma considerando il denaro che gira non mi sorprendo del prezzo. Se lui costa così tanto, allora Asprilla ne valeva 300”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<