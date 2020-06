Arthur tiene in stallo la Juve

TORINO – La Juventus riprenderà la sua marcia in Coppa Italia questa sera contro il Milan tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

Mentre i bianconeri si preparano al ritorno in campo, Fabio Paratici sta continuando a lavorare sul mercato, e attende che si sblocchi la questione legata ad Arthur: il giocatore del Barcellona ancora non è convinto di lasciare i blaugrana e Paratici sta aspettando una decisione per sbloccare nel mercato, che vedrà il centrocampo il reparto da rinnovare.

