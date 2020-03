Arruabarrena: “Bentancur? Gioca meglio da regista”

TORINO – L’ex allenatore di Rodrigo Bentancur al Boca Juniors Rodolfo Arruabarrena ha parlato del centrocampista bianconero.

“Bentancur? Io l’ho usato anche come mezzala sinistra. Se lo chiedete a lui, vi dirà che si trova meglio dove ha giocato con l’Inter: da “volante” ovvero regista. Ha uscita di palla pulita e passaggio filtrante per prendere il posto di Pjanic. Ma a me piace quando da interno si infila in area: potrebbe segnare di più, per centimetri e tecnica mi ricorda ancora Pogba”.

