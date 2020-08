Angel Gomes e Tahith Chong proposti alla Juventus

TORINO- Il futuro che attende Angel Gomes e Tahit Chong sarà lontano da Manchester, sebbene con formule diverse. Il trequartista inglese si è liberato a zero dallo United per firmare con il Lille, il quale, conferma Sky Sports UK, lo girerà in prestito al Boavista. Tahith Chong, che ha deciso di prolungare il rapporto con i Red Devils dopo non aver ricevuto risposte positive dall’Italia (proposto a Inter e Juve dall’agente nei primi mesi del 2020), starebbe per passare a titolo temporaneo al Werder Brema

