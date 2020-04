Anderson (ct Svezia): “Kulusevski somiglia a Robben. Alla Juventus potrà crescere alla grande”

TORINO – Janne Anderson, ct della Svezia, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di Dejan Kulusevski che, dalla prossima estate, vestirà la casacca della Juventus: “Dejan è con noi da poco ma ha già dimostrato di avere un grandissimo potenziale. Lavora duro ed è molto rapido. Se continua così, starà in nazionale per molti anni. Quale posizione migliore? Intanto, una considerazione: da allenatore si apprezza sempre chi può giocare in tante posizioni. Sarà molto interessante vedere la sua evoluzione. Al momento, però, credo che con quella velocità sia perfetto per fare l’ala. Pronto per la Juve? Lo spero, è ancora giovane. Come ct, vuoi sempre che i tuoi giocatori stiano nei club migliori. Se continuerà a lavorare duro, in un sistema così buono come quello della Juve potrà crescere alla grande. Chi mi ricorda? Con quella velocità, quel controllo di palla e quella capacità di fare gol, io in lui vedo un po’ di Robben”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<