Ander Herrera: “Titolo al PSG a tavolino? Non ho festeggiato”

TORINO – Ander Herrera, centrocampista del PSG, ha parlato ai microfoni di ESPN circa la vittoria a tavolino del campionato di Ligue 1 assegnata al club parigino: “Ovviamente è bello avere un altro titolo, ma non è la stessa cosa. Avrei voluto festeggiare con i nostri tifosi e i miei compagni di squadra. Non avevo ancora vinto un campionato da quando sono diventato un professionista. A Manchester abbiamo avuto l’opportunità di vincere qualche trofeo ma non la Premier League. Quindi non vedevo l’ora di riuscire ‘ad alzare’ un campionato, ma avrei voluto farlo sul campo. Devo dire che è un po’ triste ottenere così il mio primo titolo di campione, anche se l’abbiamo meritato”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<