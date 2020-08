Ancora incerto il futuro di Federico Bernardeschi

TORINO- Federico Bernardeschi si è presentato in gran forma questa mattina al J Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito per ridare il via alla stagione, quella 2020/21 che per lui rappresenta la quarta stagione in maglia Juventus. L’ex-Fiorentina si è mostrato sereno, ha firmato autografi e concesso sorrisi ai tifosi, ed è pronto per mettersi agli ordini di Andrea Pirlo nonostante il suo futuro resti ancora un’incognita.

