TORINO – Non solo la Juve, ma anche il Napoli sarebbe su Under della Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club azzurro avrebbe chiesto informazioni alla Roma per il cartellino del giocatore turco, valutato 30 milioni di euro. Under sarebbe il sostituto di Callej0n, ormai destinato a lasciare i partenopei.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<