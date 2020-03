Anche Danilo voleva partire

TORINO – Alcuni dei giocatori della Juventus sono tornati a passare la quarantena in patria.

Ronaldo su tutti, dall’inizio della quarantena è in Portogallo ad assistere la madre malata, e anche Gonzalo Higuain è volato in Argentina per lo stesso motivo: sul numero 21 però si è abbattuta una grande gogna mediatica, che ha fatto desistere dal partire anche Danilo, che avrebbe voluto tornare in Brasile ma è stato sconsigliato per evitare polemiche e attacchi.

