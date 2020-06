Amoruso: “La ripresa del campionato porterà molto entusiasmo”

TORINO – L’ex attaccante della Juve Nicola Amoruso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche della ripresa del campionato.

“Siamo pronti per la ripresa, non vediamo l’ora di rivedere le squadre in campo perché il calcio è mancato per troppo tempo. Non so come troveremo le squadre dopo così tanta inattività, non sarà facile la ripresa, ma meno male che ci siamo. C’è bisogno per tutti, per i tifosi, per gli addetti ai lavori. Sono convinto che porterà un po’ di entusiasmo dopo questo dramma che abbiamo vissuto”.