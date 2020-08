Amoruso: “Juve, senza Dybala è tosta”

TORINO – L’ex attaccante della Juve Nicola Amoruso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Musica Television, dove ha parlato anche dei bianconeri.

“La Juventus ha vinto il nono scudetto di fila e ciò è sempre molto gratificante, non è mai nulla di scontato il calcio, però è lontana da quella Juventus brillante e “sarriana” che ci aspettavamo. C’è delusione tra i tifosi perché ci si aspettava qualcosa di diverso, non arriva benissimo mentalmente però è la Juventus, che è abituata a reagire anche ai momenti difficili, qualche sconfitta di troppo quest’anno, però il potenziale di questa squadra è indiscutibile, sono convinto che non sarà una partita facile con il Lione, l’assenza probabile di Dybala non aiuta in questo senso, ma i bianconeri hanno tante opportunità ed opzioni.”