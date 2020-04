Amoruso: “Bisogna riformare il nostro calcio”

TORINO – L’ex attaccante della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche del nostro calcio e delle eventuali modifiche che vorrebbe apportare.

“C’è l’esigenza di riformare il nostro calcio, è una cosa che diciamo ormai da anni. Serve meno egoismo e bisogna guardare veramente al futuro, questo è un qualcosa che manca, si vive un po’ troppo alla giornata. Ma mi sento anche di dire che questa crisi non riguarda solo il calcio, è economica, sanitaria, sociale. Anche all’estero stanno adottando tutti le stesse misure. Poi sul discorso di riformare sono d’accordo, ma non è facile. È un calcio che per crescere ha avuto bisogno delle tv”.