Amoroso: “La Juventus mi scava per scambiare con Henry, ma poi il francese ha scelto l’Arsenal”

TORINO – Marcio Amoroso, ex attaccante e bomber dell’Udinese, ha parlato ai microfoni della rivista Sportweek, svelando tra gli altri temi anche un clamoroso retroscena di mercato: “Ancelotti, a gennaio, propose a Pozzo lo scambio con Henry, ma Titì scelse l’Arsenal. Serie A 98-99? La stagione migliore della mia carriera, ero letale. Segnai una doppietta nell’ultima gara e superi Batistuta nella classifica cannonieri, poi vinsi la Coppa America con Ronaldo e Romario”. E poi ancora: “Nel 1995 mi cercò il Barcellona. In quel momento, in patria, ero il numero uno. Mi infortunai al ginocchio: un anno fermo. E il Barça prese Ronaldo…”.

