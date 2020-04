Amauri: “Ho contibuito anche io a far vincere uno scudetto alla Juve”

TORINO – L’ex attaccante della Juve Amauri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Footballstation, dove ha parlato anche del campionato del 2012, vinto dai bianconeri.

“Il gol che segnai al Milan a San Siro con la maglia viola fu il minimo che potessi fare per la Fiorentina, che dopo sette mesi di infortunio mi aveva permesso di rimettermi in gioco. Poi ricordo che in contemporanea la Juventus aveva vinto a Palermo, quindi, anche se precedentemente in bianconero non ero riuscito a dare il massimo, in quell’occasione avevo permesso loro di scavalcare il Milan contribuendo così alla vittoria del primo dei tanti scudetti ottenuti consecutivamente”.