Altobelli: “Scudetto della ripartenza? Juve favorita, occhio a Dybala”

TORINO – L’ex attaccante della Juventus Spillo Altobelli ha parlato intervistato dai microfoni del quotidiano Leggo.

“Coppa Italia? Ci godremo due partite bellissime. Mi ha sempre lasciato perplesso il fatto che le big abbiano spesso un po’ snobbato la Coppa Italia, che è un trofeo importante. A me piacerebbe una manifestazione stile Coppa d’Inghilterra. La Juve è la favorita per la vittoria finale, ma sono gare secche e può succedere di tutto”.

“Juve in pole anche per lo scudetto? Senza interruzioni, la Lazio avrebbe avuto molte possibilità di lottare alla pari sino in fondo. Ora c’è tanta incertezza. Il duello resterà credo tra Juve e Lazio, ma dovremo scoprire molte cose. L’Inter? Ha una gara in meno e ha un calendario con otto partite abbordabili. Se ne vincesse sei o sette potrebbe rientrare. Se dovessi scegliere il giocatore decisivo per lo “scudetto della ripartenza”? Direi Dybala per la Juve, ma come dimenticare Immobile per la Lazio. Per l’Inter vedo bene Lautaro Martinez”.

