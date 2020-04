Altobelli: “Andava fermato tutto prima, non si doveva giocare neanche Juve-Inter”

TORINO – L’ex attaccante di Juve e Inter Spillo Altobelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche del match disputato tra Juve e Inter.

“Penso che avrebbero dovuto fermare prima il campionato, non si sarebbe dovuto giocare Juventus-Inter, ma mi riferisco soprattutto ad Atalanta-Valencia… Si sono fatte le cose in ritardo, ci saremmo potuti risparmiare qualche morto. E invece qui a Brescia è un continuo…La ripresa del campionato? Oggi il mondo del calcio è in ginocchio dal punto di vista economico, capisco la voglia dei presidenti di ripartire. Io sono anche d’accordo, a patto che i medici diano il via libera. In questo momento non avrei neppure voglia di pensare a un nuovo inizio, se solo penso alle immagini di quanto accade qui a Brescia… Non vedo grandi possibilità, onestamente. Ma in caso dovesse arrivare il via libera, però, allora si giochi fino ad agosto, anche più in là, basta che si concluda questo campionato”.