Allarme in Turchia, 8 positivi nel Besiktas

TORINO – (ANSA) – ISTANBUL, 14 MAG – Nuovo focolaio di Covid-19 nel calcio turco. Dopo quello emerso nelle scorse ore in un club di serie B, l’Erzurumspor BB, i contagi arrivano nella Superlig, la serie A locale. Il Besiktas di Istanbul, una delle squadre più importanti e titolate del Paese, ha annunciato stamani che 8 suoi membri sono risultati positivi al coronavirus, senza identificarli né specificare se si tratti di calciatori o altro personale del club. In una nota, il medico sociale Tekin Kerem Ulku precisa che i test sono stati effettuati su tutti i dipendenti della società. Il caso accresce ulteriormente l’allarme per la ripresa della Superlig, fissata il 12 giugno. (ANSA).

