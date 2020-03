Albertini: “Ipotesi playoff e cancellazione campionato non ancora scartate definitivamente”

TORINO – Demetrio Albertini ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del Barcellona circa la situazione di emergenza sanitaria in Italia: “Non scartiamo l’ipotesi che si possa giocare in estate, così come non scartiamo che si cancelli la stagione o che si disputi seguendo un sistema di playoff per promozioni e retrocessioni. Lavoriamo già a queste possibilità, ma è molto difficile in questo scenario di incertezza nel quale dobbiamo ricordare che la salute è la più importante”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<