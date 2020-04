Albertini: “Auguro a Tonali di avere più successo di me”

TORINO – L’ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com, dove ha parlato anche di Sandro Tonali, obiettivo di mercato della Juventus.

“Siccome esce sempre il suo nome quando vengo intervistato, io vorrei che superasse quello che ho fatto io. Glielo auguro davvero tanto, ma veramente di cuore. E’ vero che ha delle caratteristiche molto simili alle mie, però torno al discorso di prima sull’etichetta. E’ un giocatore moderno, a me piace molto. Ma ci sono diversi giocatori italiani che a me piacciono tanto. Se mai dovessi dire qualcosa al Milan, gli consiglierei di costruire un gruppo di valore con degli italiani, poi puoi anche costruire il fenomeno straniero. Ma se non parti dal senso dell’italianità diventa difficile, io punterei molto su questo fattore”.