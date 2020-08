Ai bianconeri ‘piace’ l’esonero di Sarri

TORINO – È arrivata poche ore fa l’ufficialità dell’esonero di Sarri dalla panchina della Juventus, abbattendosi come una tempesta dalle parti della Continassa. In tanti però, tifosi a parte, avrebbero gradito il suo addio, soprattutto i calciatori bianconeri che, hanno messo like al post ufficiale postato sull’account Instagram dalla Juve. Tra questi ci sono quelli di Danilo, l’ex Emre Can, Douglas Costa, Mario Mandzukic e infine anche il figlio di Andrea Pirlo, neo allenatore dell’Under 23. Insomma, che l’ex Napoli non sia mai stato gradito dalle parti della Mole era noto a tutti, ora ne abbiamo la certezza.