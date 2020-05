Aguilar: “Arthur non vuole lasciare il Barcellona”

TORINO – Il noto giornalista spagnolo Francesc Aguilar, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com, dove ha parlato anche dello scambio Pjanic-Arthur.

“Il problema è che il brasiliano non vuole lasciare il Barcellona. Ha detto no all’Inter e ora sta rifiutando la Juventus. Bisognerà convincerlo per poter sbloccare lo scambio. Piace molto anche Tonali, però il Brescia chiede una cifra elevata che il Barcellona, al momento, non può mettere sul piatto”.