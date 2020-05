Aguero: “Futuro? Probabilmente ci saranno alcune offerte. Non escludo un ritorno in Spagna”

TORINO – L’attaccante del Manchester City, Sergio Aguero, ha parlato ai microfoni del Chiringuito circa il suo futuro. Ricordiamo che l’argentino avrebbe il contratto in scadenza a giugno del 2021: “Ma oggi non sto pensando a cosa farò – ha detto -. So che ogni giorno il mio contratto è più vicino alla scadenza. Probabilmente ci saranno alcune offerte, ma vedremo. Per ora voglio solo provare a vincere la Champions League col City, sarebbe un risultato incredibile per me e il club. Ma non ho davvero pensato a cosa farò dopo il 2021. Non escludo di tornare in Spagna o di andare in nessun paese. Non so cosa farò. Oggi mi sento bene e a mio agio a Manchester. Voglio fare tutto nel migliore dei modi, poi vedremo”.

