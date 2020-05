Agnelli mette like ad un commento di un tifoso: “Titolo al Psg? Non vogliamo vincere in questo modo. Noi non siamo l’Inter”

TORINO – Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha messo like ad un tifoso juventino su Twitter, tale @LaTerzaStella. Con un post, l’utente, ha fatto riferimento al titolo assegnato a tavolino al PSG in Ligue 1, paragonandolo al caso in cui i bianconeri dovessero vincere lo scudetto senza terminare il campionato di Serie A: “La Juventus non deve vincere in questo modo. Noi non siamo l’Inter”. Tweet particolarmente piaciuto al patron della Vecchia Signora che ci ha messo un “cuoricino”.

