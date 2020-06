Durante l’assemblea della Lega Serie A, andata in scena nella giornata di ieri, ha parlato anche il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ribadendo che la posizione del club è quella di non accettare lo scudetto in caso non si finisse il campionato e venisse assegnato a tavolino: “I titoli si assegnano sul campo, altrimenti noi non lo vogliamo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<