Ag. Romero: “La prima società con la quale mi sono messo in contatto è stata il Napoli”

TORINO – Paolo Palermo, procuratore del difensore rossoblu Romero, gia acquistato dalla Juve, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, dove ha svelato un particolare aneddoto di mercato.

“Romero ha 21 anni e non è che costi poco, la Juventus l’ha pagato 25 milioni di euro. Tra l’altro la prima società a cui ho proposto Romero, (Lo gestiva mio figlio dall’Argentina) è stato il Napoli. Lo proposi a Giuntoli, lui ci può stare nel Napoli. Gioca da due anni titolare al Genoa, ma poi l’ha comprato la Juve. Non so se se ne libereranno facilmente. Chiellini e Bonucci hanno una certa età, Demiral si è infortunato, Rugani è in uscita. Peraltro anche l’Atalanta lo vorrebbe, il ragazzo ha mercato. Vedremo”.