TORINO – L’ex difensore dell’Inter Lele Adani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche del gap che c’è tra Juve e Inter.

“Dal mio punto di vista, credo che l’Inter sia ancora lontana dalla Juventus, non so quanto, ma credo di sì. Se si riparte subito, secondo me può migliorare”.