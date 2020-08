AD di Sky: “sì a un ribasso dei prezzi per il calcio”

TORINO- Diritti tv, Sky attende. Pronta a scendere in campo come ha sempre fatto negli ultimi anni. Lo ha fatto capire l’amministratore delegato Maximo Ibarra in un’intervista a Repubblica: “​Aspettiamo le regole del prossimo bando di gara per il 2022-24, se sarà con pacchetti di partite, come in passato, o se invece darà l’esclusiva per canali. In questo caso, il nostro obiettivo sarà di dare al cliente Sky la libertà, a un costo razionale, di guardare la sua squadra via parabola, via internet o via cellulare attraverso Sky go”.

