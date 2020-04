Acerbi: “Se riaprono i parchi, non vedo perche non possiamo ripartire anche noi”

TORINO – Il difensore biancoceleste Francesco Acerbi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale della Lazio, dove ha parlato anche dell’attuale situazione.

“Io sono un calciatore e non voglio far polemica, ma c’è una cosa che non mi quadra: se si può andare a correre nei parchi, noi abbiamo molta più distanza di sicurezza nel centro sportivo. Non mi sembra una cosa giusta questa perché è poco ma sicuro che noi avremmo più possibilità di rispettare le distanze. Se il Governo dice che non possiamo andare al campo, ci arrangiamo con quello che possiamo fare. Ma siccome riaprono i parchi, non vedo perché noi non possiamo tornare sul campo di allenamento a fare un qualcosa che non vada contro l’ultimo decreto. Sinceramente siamo rimasti sbalorditi da questa decisione e penso di parlare a nome di tutti i giocatori e tutti gli sportivi”.