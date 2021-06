Sconcerti: “Chiesa può essere titolare, ma Berardi è più completo”

Le dichiarazioni del giornalista

"Credo anche io che possano giocare gli stessi undici anti-Austria, forse giusto Toloi al posto di Di Lorenzo. Penso anche che Chiesa rimanga un’arma da utilizzare quando gli altri sono stanchi. Secondo me resta una grossa qualità, c’è da fare i conti con una questione tattica più complessa… Chiesa? Può fare tranquillamente il titolare ma Berardi contiene più spazio del campo, è più completo calcisticamente. Ha pure qualche anno in più, seppure non troppi. Altro discorso con Bernardeschi, rispetto a cui Chiesa è nettamente più diretto ed elettrico. Pur avendo meno spunto, Bernardeschi ha comunque varie fasi di gioco in sé. Chiesa, se non salta l’uomo, non pesa in partita".