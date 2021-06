Luis Enrique difende Morata: “Importante averlo con noi, lo ammirano tutti”

Le parole del ct spagnolo

"Questo è il discorso che faccio da mesi… Non siamo una Nazionale che dipende da un giocatore per poter segnare. Non c’è nessun allenatore o ct al mondo che non ammiri il valore di Alvaro Morata e che non lo elogi. È un giocatore capace di crearti superiorità e di darti continuità. Difende come se fosse un centrale ed è forte nel duello aereo. Segna e ha potenza fisica. È un attaccante che dobbiamo valorizzare. È importante averlo in Nazionale".