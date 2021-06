La Juve in Nazionale: gli impegni in Copa America ed Europei

La situazione

"Quella di ieri è stata una nuova giornata di verdetti a EURO 2020. Alle ore 18.00, a Budapest, è sceso in campo de Ligt con l’Olanda e al termine del match gli Oranje si sono dovuti arrendere 0-2 contro la Repubblica Ceca salutando, così, la competizione continentale per Nazioni. Il secondo e ultimo match della domenica europea ha visto impegnato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Anche in questa circostanza non sono serviti i tempi supplementari per decidere l’incontro e a strappare il pass per i quarti di finale contro gli Azzurri (in programma venerdì 2 luglio alle ore 21.00 a Monaco di Baviera) è stato il Belgio che si è imposto 1-0.