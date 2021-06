Italia-Svizzera 3-0: Azzurri agli ottavi

La Nazionale di Roberto Mancini ha vinto anche ieri sera

L'Italia di Roberto Mancini continua il suo cammino vincente all'Europeo, e dopo il 3-0 nella partita inaugurale contro la Turchia, si sbarazza della Svizzera con lo stesso risultato e strappa il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Un altro risultato perentorio, con agli Azzurri sempre in controllo del match e a segno grazie al grande lavoro di squadra fatto da tutti: la doppietta di Manuel Locatelli e il gol di Ciro Immobile , che ha chiuso il risultato, testimoniano la bontà del lavoro di Mancini, che ha creato un gruppo che lotta e soffre insieme. Ottavi di finale già raggiunti quindi, e obiettivo primo posto alla portata: nella partita contro il Galles di domenica infatti, basterà un pareggio per passare come prima del girone.

Al termine della partita il tecnico Roberto Mancini ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi: "La Svizzera è una squadra forte. È stata una partita durissima. Avremmo potuto far gol prima, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire ma alla fine è una vittoria meritata. Questa partita l'abbiamo vinta pensando di volerla vincere a tutti i costi. Li abbiamo presi alti, abbiamo avuto occasioni. I ragazzi sono stati bravissimi. Era la seconda partita in cinque giorni, un gran caldo. Hanno speso tanto. Il cambio del sistema di gioco è avvenuto per stare un po' più tranquilli. Avevamo speso tanto e avevano bisogno di rifiatare un po'. Chiellini è uscito in anticipo, speriamo non sia niente di grave. Verrà valutato e vedremo se potrà continuare ad aiutarci".