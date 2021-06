Italia, gli ex ct in coro: “Grande lavoro da parte di Mancini”

Le dichiarazioni di Marcello Lippi e Arrigo Sacchi

Siamo giunti finalmente al giorno in cui avrà inizio Euro2020, competizione rinviata a questa estate a causa della pandemia Covid dell'anno passato. La parima partita del torneo sarà giocata allo stadio Olimpico di Roma tra l'Italia di Roberto Mancini e la Turchia di Fatih Terim. Gli azzurri arrivano da un momento di forma positivo e sono pronti a riscattare la delusione mondiale del 2017. Il nuovo ct Roberto Mancini sta convincendo tutti con il suo lavoro, anche due ex commissari tecnici del calibro di Marcello Lippi e Arrigo Sacchi. Queste le loro dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

LIPPI: "Mancini ha fatto davvero tanto. Ha dato grandissima convinzione alla squadra, propositività, un gioco offensivo, fiducia nei giovani. Questa Nazionale sa di essere forte e, soprattutto, sa come si vince. Gli azzurri decisivi? Di giocatori decisivi ne vedo due. Uno è sicuramente Barella, l’ho già detto, mi piace quello che fa, come gioca, come lotta. È un centrocampista dalla dimensione internazionale perché fa tutto quello che fanno i grandi del suo ruolo: attacca, difende, fa pressing, accompagna l’azione, tira da fuori, accelera, insomma è il prototipo del grande centrocampista internazionale. L’altro è Immobile: ho tanta fiducia in lui, e credo che sia arrivato il momento di riscuotere a livello internazionale tutto quanto ha seminato in questi anni".